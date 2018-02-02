/ Таганайские лисы и рябчики страдают из-за малоснежной зимы

«Засуха» может заставить животных сменить место обитания.

Текущая зима на Южном Урале оказалась скупа на осадки. Снежный покров очень тонкий, в том числе в горах. Туристам так гораздо удобнее покорять вершины, но животных отсутствие сугробов тяготит. Особенно остро проблема встала в нацпарке «Таганай». Например, обитающим там лисам стало трудно мышковать. В поисках пищи они преодолевают слишком большие расстояния. Зайцы, рябчики и куропатки, находившие спасение от хищников в снегу, больше не могут в него зарываться. При этом тенденция к уменьшению снега наблюдается уже несколько лет, и вызывает проблемы даже в теплое время года.

Можно сделать вывод, в первую очередь, о снижении поверхностного паводкового стока в водоёмы. Это приводит к изменению уреза воды, что влечёт за собой перестройку в структуре околоводного биоценоза. Влаголюбивые растения и животные вынуждены либо приспосабливаться к новым, более «сухопутным» условиям, либо покидать привычные места обитания в поисках новых. — рассказала сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа.

Сейчас сотрудники парка «Таганай» надеются на февраль и март. В эти месяцы на Южном Урале часто идет снег, и нехватка осадков может восполниться.