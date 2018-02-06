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/ Коллеги челябинского зоозащитника навестили медведицу Маню в «Солнечной долине»

Коллеги челябинского зоозащитника навестили медведицу Маню в «Солнечной долине»

Жительница горнолыжного курорта признала друзей.
сегодня в 13:48
  |  Общество

Медведица Маня после долгой разлуки встретилась с сотрудниками фонда «Спаси меня». Ее привезли из Томска, полгода она провела под присмотром Карена Даллакяна, а затем уехала в просторный вольер в «Солнечную долину». Маня была очень рада встрече, потому что сотрудники фонда привезли с собой вкусные презенты — любимые Маней огурцы, колбасу, клубнику и профитроли.

Поначалу Манюня привередничала, но потом и яблочком полакомилась, и мороженой клубникой побаловалась, скушала вкусные профитрольки, а между лакомствами приглашала поиграть! Когда мы собрались уезжать, Маня расстроилась, не хотела прощаться, даже предложила мне свою морковку. Я дала Мане обещание, что скоро снова приеду и привезу ещё что-нибудь вкусненькое! — рассказала сотрудник фонда «Спаси меня» Юлия Попова.

За почти 4 месяца нахождения в «Солнечной долине» Маня полюбилась и сотрудникам ГЛЦ. Они рассказали, что медведица очень озорная и шкодливая.

Маня любит внимание и общение, работники зооуголка стараются не обделять её своим вниманием, играют с ней, разговаривают, ну, а Маня в свою очередь держит их в тонусе: пытается найти в вольере слабое место, отрывает всё, что отрывается, ломает всё, что ломается. — продолжила Юлия Попова.

Напомним, опекунство над медведицей Маней оформил горнолыжный курорт «Солнечная долина». В октябре ее перевезли в ГЛЦ. На площадке, где располагается хаски-центр, возвели просторный вольер для медведицы. Там есть деревянные брусья для игр, бассейн для летних ванн, стог сена для отдыха и даже берлога для зимней спячки. Рядом располагается вольер поменьше, туда поместили двух волков, которые также обитали у челябинского зоозащитника.

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