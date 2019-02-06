/ Неизвестные обстреляли доверчивую дворнягу на автозаправке

На защиту собаки встал депутат Владимир Бурматов.

Дворняга Мотя, поверив в людскую доброту, едва не замерзла на заправке. Злые люди выстрелили ей в спину и оставили умирать. Собака несколько дней ползала на передних лапах, получила обморожение, а потом ее заметили зоозащитники. Мотю сразу повезли к ветеринару и тем самым спасли жизнь. Оказалось, что задние конечности у собаки отказали, потому что дробина застряла в позвоночнике. Зарядом также повредило уши и кожу головы.

Чтобы наказать живодеров, зоозащитники обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Именно парламентарий добился ужесточения наказания за жестокое обращение с животными. Узнав о Моте, депутат тут же отправился навещать ее в клинику и на месте составил запрос на имя начальника ГУ МВД по Челябинской области с просьбой возбудить уголовное дело.

Сегодня живодер ради развлечения расстреливает собаку, а завтра, ради этого же ощущения, будет стрелять по людям. Есть свидетели совершенного преступления. Важно, чтобы сотрудники полиции профессионально занялись данной ситуацией и довели ее до логического разрешения. Напомню, что по статье 245 Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными может грозить до 5 лет лишения свободы. Однако выродков, способных ради собственного развлечения выстрелить в безобидного пса, фактически обречь его на медленную мучительную смерть или очень тяжелое существование инвалида еще очень много. Хорошо, что нашлись добрые люди, которые не дали собаке погибнуть, но теперь и ветврачам долгое время придется работать на то, чтобы собака восстановилась. И увы, никто таких гарантий не дает. — сказал Владимир Бурматов.

Врачи говорят, что Мотя даже сможет встать на задние лапы. У собаки остались рефлекторные подергивания хвостом, значит, не все потеряно. Однако собаке нужен курс реабилитации из массажа, физиотерапии, плавания. Зоозащитники надеются, что будущее Моте обеспечит хозяин, его прямо сейчас подыскивают.