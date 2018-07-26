/ Собака Шпонка помогает дорожникам укладывать асфальт в Челябинской области

8-летняя Шпонка «отремонтировала» десятки километров дорожного полотна в регионе.

На Южном Урале продолжается ремонт дорожного полотна по проекту «Безопасные и качественные дороги». Один из объектов — магистраль, соединяющая Аргаяш и село Кулуево. В нее вложили около 300 миллионов рублей, завершить работы планируют к концу октября. Уложиться в сроки дорожникам помогает четвероногий питомец. Собака по кличке Шпонка везде сопровождает хозяина, с которым они уже отремонтировали несколько километров. Чтобы не отличаться от «коллег», она даже носит специальный жилет.

Я с детства люблю животных, купил маленького собачонка, который сначала помещался на ладошке. С 2010 года она везде и всегда со мной. В том числе и на работе — с 6 до 21. Дома ее никогда не оставляю. Надеваю ей жилетку, потому что дорога серая, она сама черная, машины могут ее сбить. — рассказал дорожный рабочий Евгений Ватутин.

Путешествие с собакой не вызывает никаких трудностей: Шпонка питается тем же, что и хозяин, а больше всего любит курицу и семечки. Будучи щенком, чтобы наесться, ей хватало двух зернышек, теперь уже взрослая собака перешла на более солидные порции. По словам хозяина, его питомец не только трудолюбивый, но и говорящий: о разгулявшемся аппетите она сообщает окружающим специальной фразой, похожей на человеческое «Ням-ням».