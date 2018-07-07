/ Собака из Озерска взяла под опеку слепых котят

Трогательная забота животного о малышах попала на видео.

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Брошенных слепых котят обнаружили рядом с базой отдыха «Волна» под Озерском. Неизвестные выбросили малышей на проезжую часть, по всей видимость, таким образом избавившись от нежелательного потомства. Неравнодушные местные жители не смогли пройти мимо умирающих пушистых комочков.

Помогите пристроить. Себе оставить не можем, у самих собака, у меня аллергия на кошек. — написали в социальных сетях.

Пока пользователи решали, как помочь котятам, наличие собаки в доме из проблемы превратилось в огромный плюс. Питомец тепло принял совсем маленьких котиков, заменив им маму. Трогательная забота попала на видео. На ролике видно, что собака вылизывает котят, охраняет их и уделяет им все свое внимание.

При этом просьба помочь пристроить малышей остается в силе. Через неделю хозяева заботливой собаки будут вынуждены уехать, к этому времени они хотят найти новый дом для своих постояльцев.