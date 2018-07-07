Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.12 -0.14 73.9 -0.06
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ Собака из Озерска взяла под опеку слепых котят

Собака из Озерска взяла под опеку слепых котят

Трогательная забота животного о малышах попала на видео.
сегодня в 15:22
  |  Общество

Брошенных слепых котят обнаружили рядом с базой отдыха «Волна» под Озерском. Неизвестные выбросили малышей на проезжую часть, по всей видимость, таким образом избавившись от нежелательного потомства. Неравнодушные местные жители не смогли пройти мимо умирающих пушистых комочков.

Помогите пристроить. Себе оставить не можем, у самих собака, у меня аллергия на кошек. — написали в социальных сетях.

Пока пользователи решали, как помочь котятам, наличие собаки в доме из проблемы превратилось в огромный плюс. Питомец тепло принял совсем маленьких котиков, заменив им маму. Трогательная забота попала на видео. На ролике видно, что собака вылизывает котят, охраняет их и уделяет им все свое внимание.

При этом просьба помочь пристроить малышей остается в силе. Через неделю хозяева заботливой собаки будут вынуждены уехать, к этому времени они хотят найти новый дом для своих постояльцев.

Происшествия
Живодера, который убил собаку в центре Челябинска, положат в психбольницу
  
вчера в 14:48
Живодера, который убил собаку в центре Челябинска, положат в психбольницу
Общество
Безухая собака ищет любовь и заботу после жестокого предательства в Магнитогорске
21.06.2018
Безухая собака ищет любовь и заботу после жестокого предательства в Магнитогорске
Общество
Памятник-копилку искалеченным кошке и собаке установят в Магнитогорске
04.06.2018
Памятник-копилку искалеченным кошке и собаке установят в Магнитогорске
Происшествия
Котятам и щенятам ищут новых хозяев после пожара в питомнике в Каслях
20.07.2017
Котятам и щенятам ищут новых хозяев после пожара в питомнике в Каслях
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Собака из Озерска взяла под опеку слепых котят
  
сегодня в 15:22
Собака из Озерска взяла под опеку слепых котят
Общество
Челябинских автомобилистов загонят в тоннели
сегодня в 15:17
Челябинских автомобилистов загонят в тоннели
Происшествия
«С понедельника уходила в декрет». Беременная женщина насмерть разбилась в аварии на Южном Урале
сегодня в 14:13
«С понедельника уходила в декрет». Беременная женщина насмерть разбилась в аварии на Южном Урале
Происшествия
Тигр из передвижного зоопарка покусал пятилетнюю девочку
сегодня в 13:03
Тигр из передвижного зоопарка покусал пятилетнюю девочку
Происшествия
«Сильно кричали». Водители большегрузов погибли в страшной аварии под Челябинском
  
сегодня в 12:00
«Сильно кричали». Водители большегрузов погибли в страшной аварии под Челябинском
Происшествия
Родные пропавшей зоозащитницы заплатят сто тысяч тем, кто найдет ее живой
сегодня в 10:43
Родные пропавшей зоозащитницы заплатят сто тысяч тем, кто найдет ее живой
Общество
Автор программы «Джиперы» хочет стать телеведущим на ОТВ и «Восточном экспрессе»
сегодня в 08:00
Автор программы «Джиперы» хочет стать телеведущим на ОТВ и «Восточном экспрессе»
Общество
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6