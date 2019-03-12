/ Медведя, уснувшего неподалеку от Снежинска, поймают сразу после пробуждения

Косолапого перевезут в место, где он не навредит ни себе, ни местным жителям.

Медведь-шатун, уснувший неподалеку от Снежинска, может проснуться в любую минуту. К его пробуждению уже подготовились и в Администрации города и региональное Министерстве Экологии.

За прошедшее время Администрация Снежинского городского округа не просто оберегала сон косолапого гостя, но и нашла возможность изготовить для медведя клетку, разместила там приманку, а Министерство экологии Челябинской области подготовило все документы на его отлов. Теперь осталось надеяться, что когда зверь, оголодав за долгий зимний сон проснется, приманка сработает и он окажется в клетке. Это позволит перевезти его в один из государственных заказников Челябинской области, в котором обитают медведи. — отметил Начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Обычно медведи просыпаются в конце марта, после того, как растает снег. Но этот мишка уснул не в берлоге, а вышел на открытую местность, в непосредственной близости к городу, поэтому сон его может прерваться прямо сейчас.

Нет ничего хуже, чем разбудить медведя — он злой и голодный, поэтому за едой может отправиться в ближайший населенный пункт. В нашем случае, в связи со спецификой территории на которой спит медведь, единственный населенный пункт до которого может дойти медведь — город Снежинск. По поручению Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, проведена подготовительная работа направленная на организацию безопасности жителей города и доставку медведя в заказник. Очень важно, чтобы вся эта операция прошла в соответствии с нашим планом, и чтобы никто не пострадал. — подчеркивает министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Напомним, что медведь, приблизившийся к территории ЗАТО, был замечен местными жителями в декабре 2018 года. Что-то помешало косолапому уснуть в своей берлоге в лесу. Через время он сделал себе лежанку и, наконец, смог впасть в спячку. Пока его сон не окреп, люди охраняли животное, чтобы его не потревожили.