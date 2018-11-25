/ «Космический» Белый Мишка теперь заряжает «Трактор» на победу

Талисман, отработавший на МКС, вернулся в хоккейный клуб.

Теперь у хоккейного клуба «Трактор» есть поддержка из космоса: на арену вернулся Белый Мишка, весной и летом участвовавший в экспедиции на МКС. Талисман покорял космос вместе с Олегом Артемьевым. Космонавт также взял с собой на борт «Союза» небольшой герб Челябинской области и фотографии с символикой «Трактора».

На матче 22 ноября болельщикам клуба был представлен талисман — маленькая копия Медведя, побывавший в космической экспедиции. Белый Медведь — первый талисман КХЛ, отработавший в космосе. Ранее на МКС побывали лишь шайба КХЛ и Кубок Гагарина. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Правительства региона.

Добавим, что в клуб талисман привез Денис Чепак, командир экипажа вертолета поисково-спасательного отряда, встречающего космонавтов после возвращения на Землю, и преданный фанат «Трактора». Именно он совершил символическое вбрасывание шайбы на матче 22 ноября.