Со льда озера Зюраткуль прогнали любителей зимней рыбалки

Инспекторы предотвратили новую трагедию на воде

Водоемы Челябинской области едва начали покрываться льдом, а рыбаки уже норовят пробурить в нем лунки. Сегодня инспекторы национального парка «Зюраткуль» прогнали с поверхности одноименного озера сразу четверых отчаянных мужчин, решивших рисковать жизнью ради улова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По сообщению пресс-службы нацпарка, нарушителей обнаружили в Щучьей заводи. Двое из них приехали из Златоуста, двое — из Сатки. Компанию выдворили с акватории, поскольку выход на лед в настоящее время запрещен.

«Эта мера временная. Как только лед станет крепким, запрет будет снят. Стоит только немного подождать»,— пообещали в нацпарке.

Напомним, что еще 30 октября в Троицком районе погиб 74-летний мужчина, когда пошел на рыбалку и провалился под лед. В пятницу, 17 ноября, при аналогичных обстоятельствах пропал 56-летний житель Агаповского района. Его тело до сих пор ищут в местном водоеме.