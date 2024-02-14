Челябинских рыбаков призвали убирать за собой мусор

После ловли рыбы на льду остаются пластиковые бутылки и алюминиевые банки

В Челябинской области стартует акция «Порыбачил — убери за собой», которая призывает любителей рыбной ловли убирать за собой мусор и бережно относится к природе. Экоактивисты с 19 февраля по 25 марта будут распространять информацию о правилах экологичной рыбалки. По данным пресс-службы Минэкологии региона, на льду в большом количестве остаются окурки, баллоны из-под газовых печек, пластиковые бутылки и алюминиевые банки.



Целью проекта является сохранение территории водоемов чистыми, чтобы мусор во время таяния льда не опустился на дно.

«В Челябинской области несколько десятков тысяч рыбаков, немало любителей порыбачить зимой приезжают к нам и из соседних областей. К сожалению, не все считают своим долгом после рыбалки убрать за собой мусор», — сказала начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

Помимо мусора, на лед или берег водоема выбрасывается мелкая рыба. Спикер добавила, что акция призвана напомнить о личной ответственности за чистоту озер, а также о том, что нужно бережно относиться к окружающей природе.

В пресс-службе озвучили главные экологические привычки рыболова. Во-первых, нужно соблюдать законодательство и правила рыбной ловли. Далее: если улов не нужен, то рыб обратно в водоем следует отпускать с минимальными повреждениями. Это позволит сохранить популяцию и поддерживать устойчивость экосистемы.

Рыболовы используют свинцовые грузила и приманки. В то время как свинец — тяжелый металл, который является токсичным для рыб, птиц и животных. Чтобы избежать загрязнения озер, нужно использовать натуральные материалы, посоветовали в пресс-службе.

Нужно также убирать за собой все отходы и постараться избегать шума на водоеме.