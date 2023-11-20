В Агаповском районе третий день ищут утонувшего рыбака

Его одежда и спиннинг были обнаружены на берегу пруда

Спасатели-водолазы Магнитогорского отряда областной Поисково-спасательной службы ищут рыбака, который пропал 17 ноября, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр ПСС.

Поиск ведется в искусственном водоеме, расположенном в трех километрах от села Агаповка.

«В минувшую пятницу, 17 ноября, ушел на рыбалку и не вернулся 56-летний мужчина. Его вещи — одежда и спиннинг — позже были обнаружены на берегу искусственного водоема, затянутого тонким льдом»,— рассказали в ПСС.

Спасатели призывают южноуральцев — особенно любителей подледной рыбалки — к осторожности, предупреждают, что ледовое покрытие на водоемах Челябинской области продолжает сохраняться угрожающе тонким, и просят не пренебрегать правилами личной безопасности.