В Челябинской области 74‑летний рыбак погиб, провалившись под лед

Спасатели напоминают об опасности выхода на водоемы

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Житель поселка Новый Мир Троицкого района выехал на рыбалку в минувшие выходные и перестал отвечать на звонки. Тело мужчины обнаружили в реке Увельке, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Родственники мужчины пытались самостоятельно его найти, исследуя берег реки. После тщетных попыток поиска они вызвали спасателей.

«В семи метрах от уреза воды были найдены рыболовные снасти и ледобур. Мужчина провалился в зимней одежде и обуви», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда составляет 10 сантиметров. Такой покров не успел установиться, поэтому выход на подледную рыбалку еще опасен для жизни. В группе риска находятся и дети. Учитывая свободное время, появившееся у школьников во время осенних каникул, родители должны обратить внимание на опасность игр возле воды.