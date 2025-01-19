Со дня мощного пожара в челябинском ТК «Стрелец» прошло 20 лет

ИА «Первое областное» полистало газеты с заметками о громком происшествии в Крещение

19 января 2005 года Челябинск взбудоражил пожар в торговом комплексе «Стрелец» в Ленинском районе. О происшествии рассказывали даже федеральные СМИ. Это возгорание называли самым крупным за 12 лет. В ТК на улице Дзержинского обрушился второй этаж, здание серьезно пострадало. Сообщалось, что огонь разрывал шлакоблоки, а пламя достигало высоты 30 метров. «Первые звонки на пульт „01“ начали поступать от жителей окрестных домов в девять с небольшим часов утра (в 09:09. — Прим. ред.). 3вонившие сообщали о дыме, валившем из окон второго и третьего этажей здания», — так начиналась одна из газетных заметок. ИА «Первое областное» вспоминает события 20-летней давности.

По информации «Южноуральской панорамы» от 20 января 2005‑го, дежурный караул пожарной части № 6 прибыл на место возгорания через семь минут после сообщения. Уже было открытое пламя. Пожару присвоили второй уровень сложности, он развивался очень быстро.

«Еще через три минуты произошло обрушение перекрытий второго этажа. К счастью, жертв удалось избежать — пожарные еще не вошли внутрь, а охранники комплекса, проспавшие пожар, и первые продавцы, пришедшие на рабочие места, успели выбраться наружу»,— сообщается в заметке.

Сильный огонь разрывал шлакоблоки, из которых были сделаны внешние стены, и они вылетали на улицу. Движение во время пожара было перекрыто, причем сделали несколько колец оцепления. Толпы зевак быстро собрались на улице, наблюдая за работой пожарных.

«К полноценному тушению пожарные смогли приступить только в половине десятого утра, после того как прибывшие на место ЧП электрики обесточили здание. Огонь к этому времени угрожал уже близлежащим домам, и отметку опасности подняли до четвертого уровня. Локализовать возгорание пожарным удалось только через час напряженной борьбы с огнем»,— писали в газете «Челябинский рабочий».

Разрушились перекрытия этажей на площади 300 квадратных метров и крыша комплекса. Площадь возгорания составила примерно 5000 квадратных метров. Языки пламени местами достигали 30‑метровой высоты, отмечали в «Челябинском рабочем». Огонь угрожал не только домам, но и развлекательному центру «Аврора».

«К трем часам дня пламя уже не полыхало, не было дыма, но огненные языки все еще мелькали в окнах третьего этажа. Спасатели поведали, что понадобится еще несколько часов, чтобы полностью побороть пламя. Пожару понизили номер с четвертого до третьего — „Авроре“ уже ничего не грозит. В здании никого нет. Всех еще утром эвакуировали и распустили по домам»,— сообщали журналисты «Вечернего Челябинска».

С огнем боролись почти сутки, ликвидируя все очаги. Тушили его более 100 пожарных с помощью в том числе 16 автоцистерн, трех автолестниц, автоподъемника «Бронто». Работа шла напряженно. Как писали в «ЧР», на морозе и огонь не грел, пожарные ходили греться в автобус, пить горячий чай и есть беляши. Передохнув немного, они сменяли коллег. Соседние здания удалось отстоять. В «Стрельце» работали разные отделы и магазин «Пятерочка». Всего почти 200 предпринимателей.

«Когда нас эвакуировать начали, мы даже не подозревали, что пожар достигнет таких масштабов. Я неспешно начала собираться. Потом слышу — кричат: „Кассы закрывайте и все на улицу! Быстрее!“ Мы и рванули к выходу»,— рассказывала «Вечерке» работница «Пятерочки».

Владельцем торгового дома «Стрелец» являлся предприниматель Валерий Середкин. По неподтвержденной информации из городских газет, после известия о пожаре у него случился сердечный приступ и он находился в больнице.

20 января в одиннадцатом часу утра начали пропускать арендаторов первого этажа, где сгорело не все. Больше всего пострадали предприниматели, чьи торговые точки располагались в центре зала. В отделах уцелели товар, витрины, оборудование, документы. Владельцы выносили двери, стулья, одежду, цветы. На лицах людей, выходящих из сгоревшего ТК, были улыбки, отмечали журналисты.

Сотрудники торгового комплекса, как писали в «Вечерке», считали виноватой в пожаре некачественную проводку, отмечая, что проблемы со светом и замыкания проводов в магазине случались постоянно. Среди причин назывались не только короткое замыкание, но и непотушенная сигарета и поджог. Говорили также, что пожар начался ночью и к утру достиг большой площади.

«ЮП» в одном из следующих январских номеров написала, что к обрушению стен ТК могли привести ошибки строителей. Такое мнение высказывали в администрации города, отмечая, что здание изначально строилось с нарушениями (в том числе по противопожарной безопасности), а застройщики узаконили имущественные права через суд. Перекрытия представляли собой временные конструкции.

Владельцам сгоревших торговых отделов планировали помочь открыть новые либо найти рабочие места в других магазинах и на рынках Челябинска. Наиболее незащищенные из пострадавших должны были получить материальную помощь.

Завалы разбирали почти две недели. По итогам проверки ЧП выяснилось, что оно случилось из-за аварийной работы системы электроснабжения. Также были найдены нарушения при строительстве здания. К октябрю 2005 года ТК «Стрелец» восстановили, и он все еще работает.

Удивительное совпадение: 19 января, но в 2024 году, в Челябинске произошел еще один масштабный пожар. Вечером полыхал рынок «Восточный город» на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Калинина. По данным МЧС, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших и погибших. Владельцы рынка восстановили пострадавшую от огня часть комплекса.

Материал создан ИА «Первое областное»

