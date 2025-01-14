В Челябинской области количество пожаров сократилось почти на 40% в 2024 году

Больше всего пожаров потушили в январе

В 2024 году в Челябинской области произошло 6303 пожара, что на 39% меньше, чем в 2023-м. В среднем ежедневно в регионе происходило по 17 пожаров. Самым «богатым» на ЧП выдался январь: спасатели ликвидировали 2170 возгораний — треть всех пожаров, сообщили в пресс-центре областной противопожарной службы.

Всего от дыма и огня погибли 168 человек, в том числе 11 детей. 68% из них — мужчины, 32% — женщины. Почти половина в момент ЧП находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Огонь уничтожил 678 строений, 24 жилые квартиры и 112 автомобилей, что на 50% и 30% соответственно меньше, чем в 2023 году.

Среди основных причин ЧП — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей.