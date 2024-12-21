В Челябинске сотрудник МЧС после работы спас семью на пожаре

Он эвакуировал людей и потушил пламя

В Челябинске сотрудник ГУ МЧС России по региону Павел Антаков поздно вечером возвращался домой после работы и увидел дым из квартиры дома, расположенного на улице Елькина. Мужчина сразу же вызвал спасателей и отправился на помощь семье, рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатель зашел в подъезд и поднялся на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. Попав в квартиру благодаря помощи родственников семьи, он разбудил спящих на диване людей и вывел их на улицу. После сотрудник МЧС достал из машины огнетушитель и ликвидировал возгорание.

«Горел диван, на котором и спали мужчина и женщина. Концентрация дыма в помещении была довольно сильной, но они этого не чувствовали»,— рассказал офицер.

Жильцы квартиры не пострадали, ущерб имуществу причинен минимальный.

Спасатели вновь напоминают о том, что в помещении должен быть установлен пожарный извещатель, который разбудит громким звуком в случае надвигающейся беды даже крепко спящего человека.