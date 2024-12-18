С начала 2024 года в Челябинской области произошло 5827 пожаров — на 40% меньше, чем в прошлом году. Жертвами ЧП стали 147 человек, в том числе семь детей, еще 166 южноуральцев получили ожоги или отравились продуктами горения, сообщили в пресс-центре областной противопожарной службы.
«От дыма и огня погибли 147 жителей области — на 7 человек, или 5%, меньше, чем в 2023-м. Среди погибших — 7 детей (5%), 63 пенсионера (43%) и 11 инвалидов (7%). 64 человека (44%) находились в состоянии алкогольного опьянения, что помешало им спастись»,— уточнили в ведомстве.
В этом году огонь уничтожил 557 строений, 22 квартиры, 105 автомобилей и другой техники. 90 голов скота и 477 домашних птиц погибли.
Одной из основных причин пожаров стало неосторожное обращение с огнем — 58% от общего числа ЧП. Второй наиболее распространенной причиной возгораний стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 8% пожаров произошли из-за нарушений правил эксплуатации печи.
Спасатели призывают южноуральцев строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует курить в постели, оставлять без присмотра растопленную печь или включенную бытовую технику, придвигать мебель к электроприборам. Также важно установить в помещении пожарный извещатель, который громким звуком оповестит о надвигающейся беде.