Снятый на челябинском заводе фильм о событиях ВОВ покажут в конце сентября

В качестве реквизита выступают настоящее оружие и техника.

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На Челябинском тракторном заводе организовали масштабную реконструкцию эпизодов Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к столетию отечественной танковой промышленности, Дню танкиста и Дню рождения города.

Сюжеты разыгрывают участники военно-патриотического клуба «Дивизион» совместно с тракторостроителями. Они восстанавливают события 1945 года. По сюжету бойцов танкового экипажа проводят на фронт, они будут сражаться на машине, собранной работниками Кировского завода. Также в фильм войдут сцены боев и быта времен Пражской наступательной операции.

Будет задействована техника времен ВОВ, которую восстановили участники клуба: мотоцикл «М-72», пулемет «Максим», грузовик ЗИС. На ходу также исторические машины, хранящиеся на ЧТЗ: средний танк Т-34 и самоходная установка ИСУ-152. Сами участники реконструкции будут одеты в аутентичную рабочую одежду и военное обмундирование 40-50 годов ХХ века. Сотрудник завода Артем Шведов отвечает за проверку качества тракторных двигателей. В рамках проекта он попробовал себя в роли актера, надев офицерские погоны, фуражку и сапоги. Челябинец играет советского офицера, который сопровождает на фронт танк ИС-152. С конвейера ЧТЗ эта боевая машина сошла уже в конце войны.

«Играем первый день, приехали, привезли одежду, переоделись, начали играть. Зачитали сценарий: где импровизируем, где по листочку посмотрели. Но, в основном, импровизация», — поделился старший мастер Артем Шведов.

Для съемок фильма используют настоящее оружие, а весь реквизит на съемочной площадке был создан еще в военные годы. Картина получится документально-историческая. Режиссер обещает масштабные баталии, уличные бои и даже стрельбу из танка.

Добавим, что съемки проходят на территории Челябинского тракторного завода. Премьера фильма состоится в конце сентября в ДК ЧТЗ. Потом кинолента появится в социальных сетях.