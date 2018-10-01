/ Двойную норму мусора вывезли за неделю из Челябинска на новый полигон

Город очистили от стихийных свалок на контейнерных площадках.

В Челябинске наладилась ситуация по вывозу мусора. До 30 сентября действительно удалось вывезти отходы со всех «красных» площадок, где образовались стихийные свалки. Теперь начинается плановая работа. Все контейнеры, где снова успел скопиться мусор, будут очищены. Как сказали на аппаратном совещании главы Челябинска и представителей администрации, незакрепленных за операторами площадок нет.

Важно, что мы прошли первый этап, и нужно организовать уборку мусора на всей территории Челябинска. Незакрепленных площадок у нас сегодня нет. За МУП общая координация всех машин, регулировка, реагирование на пожелания жителей. До прихода нового регоператора. Хотелось бы отметить два момента, чтобы понимали, что приходят новые операторы. Возможны сбои. Операторы не челябинские, изучают маршруты, надо это понимать. Происходит естественная замена контейнеров на новые с уходом операторов. Ситуация подконтрольная. И нужно «Горэкоцентру» там, где мы не можем заменить, использовать освобождаемые контейнеры, те, что есть у них в наличии. За неделю мы вывезли больше 9 тысяч тонн отходв, это две недельные нормы. Отдельные слова благодарности Борису Александровичу Дубровскому. К нам с области пришли мусоровозы, и это помогло нам организовать колоссальную работу по вывозу мусора. — сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Перевозчики сообщают, что водителей мусоровозов не хватает. Поэтому на работу приглашают челябинцев, знающих город. В том числе тех, кто сотрудничал с предыдущими операторами.

За подробной информацией о работе обращаться по телефону: 211−00−07.