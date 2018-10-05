/ Администрация Пласта опровергла мусорную проблему в городе

Вывоз ТБО находится под контролем.

Правительство Челябинской области оперативно реагирует на сообщения о мусорных проблемах в городах региона. Накануне появилась информация, что ситуация обостряется в Пласте. Однако проверка показала, что в городе нет мусорного коллапса. Кроме того, жалоб от самих жителей Пласта не поступало ни в диспетчерскую службу, ни в администрацию.

У нас с мусором никогда проблем не было по части очистки контейнерных площадок. Информация, которая появилась, жителей города шокировала. Все делается по графику, очищается, есть резервная машина, которая в любой момент может выйти на линию. Ошибка, видимо: кто-то спутал название населенного пункта или сделал это намеренно. — прокомментировал сайту «Первый областной» глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов.

Отметим, что мусоровозы из некоторых южноуральских городов сейчас работают в Челябинске. Они помогают решить вопрос своевременной очистки мусорных площадок.