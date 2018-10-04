/ 580 мусорных контейнеров обновили в челябинских дворах

К середине октября планируется установить 3 тысячи новых баков.

В Челябинске началась установка новых мусорных контейнеров. Баки более вместительные, легкие и не гремят при эксплуатации.

На данный момент в Челябинск поступило 580 новых контейнеров, которые скоро начнут появляться в разных районах города. В первую очередь они появятся там, где стояли старые железные баки. Меняем новые контейнеры, потому что новые машины, которые приступают к работе, оснащены европейским видом загрузки, это контейнеры с задней загрузкой. Второе, эти контейнеры больше по объему. Они легки в эксплуатации, имеют крышку, мусор не разносится по дворам, как было раньше. Ну и конечно же меньше шума. Если раньше, по утрам, люди жаловались, что гремят железные контейнеры, то сейчас мы этого должны избежать. — рассказал сайту «Первый областной» Виталий Безруков.

Всего в Челябинске расположено около 5400 мусорных контейнеров. В ближайшее время заменить должны порядка 3 тысяч.

Отметим, что обслуживать мусорные площадки с новыми будет региональный оператор по обращению с отходами ООО «Центр коммунального сервиса».