Продлить карантин рекомендовано в нескольких городах Челябинской области

Решение по Челябинску примут вечером.

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В Челябинской области вновь собрали штаб по обсуждению ситуации с карантином в образовательных учреждениях. Было решено рекомендовать продлить карантин в Челябинске, Аше, Карабаше, Кыштыме, Катав-Ивановске, а также Кизильском, Агаповском, Верхнеуральском и Кунашакском районах. Там заболеваемость ещё остаётся высокой.

«В Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. За 7 неделю года зарегистрировано 39886 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня прошлой недели на 11%. Снижение заболеваемости отмечено за счет школьников и подростков на 50%. Эпидемический порог превышен на 25,5%. Пик эпидемии мы прошли. Вирус гриппа В ведущий — 56%, вирус гриппа А на втором месте. Рекомендация: продлить карантин в нескольких муниципалитетах. Эпидпорог в них превышен», — прокомментировала заместитель руководителя Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Вице-губернатор Ирина Гехт поинтересовалась, следят ли в вузах за студентами, которые возвращаются из Китая. Ей ответили, что такие перемещения контролируются. Прибывшие иностранцы сразу отправляются в карантинный центр.

В 16.00 в Челябинске состоится совещание, в ходе которого также будет принято решение по прекращению или продлению карантина.