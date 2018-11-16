/ Пламя объяло промзону в центре Челябинска

Проезжую часть в этом районе перегородили.

Жителей центра Челябинска сегодня утром разбудило зарево: горела промзона на улице Елькина — площадка, где, в том числе, находится заброшенный элеватор. Очевидцы сообщили о пожаре в 05:33. Ему присвоили 2 номер сложности и отправили на тушение 13 единиц техники и 49 человек личного состава. Они боролись с огнем, объявшим склады мебельного производства.

К прибытию первого пожарного подразделения огнем было охвачено несколько боксов. Пламя ушло в башню с оборудованием одного из сотовых операторов. Дальнейшему распространению огня помешала противопожарная стена, отделяющая склады, а также организация нескольких боевых участков пожарными. В 06:55 пожар был локализован на площади 450 квадратных метров. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас последствия пожара ликвидируют. После этого к работе подключится отдел дознания. Специалисты определят, что стало причиной возникновения пожара.

Отметим, что сотрудники полиции и пожарной службы перекрыли проезжую часть в этом районе.