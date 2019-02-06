/ Снижение задолженности по заработной плате — приоритетная задача на 2019 год

Борис Дубровский принял участие в заседании коллегии прокуратуры области.

Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в заседании коллегии прокуратуры. На нем были подведены итоги работы в 2018 году и определены задачи на 2019 год.

В своем выступлении глава региона отметил, что взаимодействие между правительством области и прокуратурой налажено по всем значимым направлениям. В Челябинской области, в числе первых субъектов Российской Федерации, прокурор получил право законодательной инициативы и пользуется им. Государственные программы по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности приняты и действуют. На их финансирование направлено свыше трех миллиардов рублей.

В вопросах противодействия экстремизму мы добились синхронизации работы правительства области, муниципалитетов и прокуратуры. Высоко оцениваю деятельность прокуратуры Челябинской области по пресечению нарушений в сфере трудовых отношений. По итогам прошлого года область вошла на рекордно низкий с 1991 года уровень безработицы — 1,16%. Существенно снизился объем просроченной заработной платы в коммерческом секторе, сократился реестр проблемных предприятий. Рассчитываю, что совместными усилиями в текущем году мы ликвидируем эту задолженность полностью. — отметил Борис Дубровский.

В работе коллегии поучаствовал заместитель Генпрокурора Р Ф Юрий Гулягин, прокурор Челябинской области Виталий Лопин, заместитель председателя Заксобрания региона Анатолий Брагин и многие другие.

За прошедший год прокурорами области выявлено более 49 тысяч нарушений закона. В защиту интересов граждан и государства предъявлено 11 тысяч исков на 380 млн рублей, из них 90% (на 302 миллиона) уже удовлетворено. Более одной тысячи лиц, виновных в нарушении конституционных прав граждан на оплату труда, привлечено по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности. В результате вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму 220 миллионов рублей. Количество муниципальных предприятий-должников сократилось в четыре раза (до трех). — подчеркнул Виталий Лопин.

Проблема по заработной плате еще требует совместного решения в 2019 году, на данный момент размер задолженности составляет 137 миллионов рублей.