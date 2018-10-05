Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.21 +0.79 76.05 +0.31
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Транспортный налог снизится для пенсионеров Челябинской области

Транспортный налог снизится для пенсионеров Челябинской области

С инициативой выступил губернатор Челябинской области.
сегодня в 16:52
  |  Общество

С предложением о снижении транспортного налога выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Об этом он заявил на встрече с ветеранским активом, которая была приурочена ко дню пожилого человека. Как отметил глава региона, решение ввести дополнительную льготу связано с обеспечением социальной поддержки для людей старшего возраста.

Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить уровень социальной поддержки людей старшего возраста с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы. В этой связи я принял решение ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу и снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля. Сейчас ставка для таких машин составляет 50 рублей. Таким образом, для многих тысяч пенсионеров налог снизится в 50 раз. — отметил Борис Дубровский.

Кроме того, Борис Дубровский отметил, что сейчас в регионе начнутся масштабные мероприятия, приуроченные к 85-летию области. Одним из приоритетных задач в этой связи станет улучшения уровня жизни ветеранов и пожилых людей.

Ранее губернатор сообщил, что в следующем году пенсионеры получат единовременную выплату в 700 рублей.

Общество
15 категорий льготников не получат новые налоговые уведомления
13.09.2018
15 категорий льготников не получат новые налоговые уведомления
Общество
За подаренную работодателем путевку теперь придется заплатить налог
13.09.2018
За подаренную работодателем путевку теперь придется заплатить налог
Общество
О новых налоговых уведомлениях расскажут специалисты УФНС во время прямой трансляции
11.09.2018
О новых налоговых уведомлениях расскажут специалисты УФНС во время прямой трансляции
Общество
Аналогичные проблемы других регионов в Челябинской области уже решаются
07.06.2018
Аналогичные проблемы других регионов в Челябинской области уже решаются
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Гроб на точеных ножках закопали в Верхнеуральском храме 80 лет назад
сегодня в 18:28
Гроб на точеных ножках закопали в Верхнеуральском храме 80 лет назад
Происшествия
Мясной ларек выгорел на остановке в Магнитогорске
  
сегодня в 17:41
Мясной ларек выгорел на остановке в Магнитогорске
Культура
Челябинцы встретятся с южноуральской писательницей на книжной ярмарке
сегодня в 17:24
Челябинцы встретятся с южноуральской писательницей на книжной ярмарке
Общество
Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области отпраздновал юбилей
сегодня в 16:56
Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области отпраздновал юбилей
Общество
Транспортный налог снизится для пенсионеров Челябинской области
сегодня в 16:52
Транспортный налог снизится для пенсионеров Челябинской области
Хоккей
«Трактор» проиграл первый матч дальневосточного выезда
сегодня в 15:48
«Трактор» проиграл первый матч дальневосточного выезда
Общество
Узнать, в каком районе города будет дождь, помогает интерактивная карта осадков
сегодня в 15:44
Узнать, в каком районе города будет дождь, помогает интерактивная карта осадков
Общество
Администрация Пласта опровергла мусорную проблему в городе
сегодня в 14:57
Администрация Пласта опровергла мусорную проблему в городе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6