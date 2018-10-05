/ Транспортный налог снизится для пенсионеров Челябинской области

С инициативой выступил губернатор Челябинской области.

С предложением о снижении транспортного налога выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Об этом он заявил на встрече с ветеранским активом, которая была приурочена ко дню пожилого человека. Как отметил глава региона, решение ввести дополнительную льготу связано с обеспечением социальной поддержки для людей старшего возраста.

Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить уровень социальной поддержки людей старшего возраста с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы. В этой связи я принял решение ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу и снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля. Сейчас ставка для таких машин составляет 50 рублей. Таким образом, для многих тысяч пенсионеров налог снизится в 50 раз. — отметил Борис Дубровский.

Кроме того, Борис Дубровский отметил, что сейчас в регионе начнутся масштабные мероприятия, приуроченные к 85-летию области. Одним из приоритетных задач в этой связи станет улучшения уровня жизни ветеранов и пожилых людей.

Ранее губернатор сообщил, что в следующем году пенсионеры получат единовременную выплату в 700 рублей.