/ 570 южноуральцев смогут получить льготу по транспортному налогу

Депутаты одобрили изменения в статью областного закона «О транспортном налоге».

Депутаты комитета по бюджету и налогам одобрили изменения в статье 4 закона Челябинской области «О транспортном налоге». Для пенсионеров, граждан предпенсионного возраста и многодетных семей, с тремя и более детьми, в декабре 2018 года парламентарии установили льготную налоговую ставку в размере 1 рубль с каждой лошадиной силы в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно, в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. В 4-й статье закона указаны и другие категории налогоплательщиков, полностью освобожденные от уплаты налога, но для которых без изменений остался предел мощности транспортного средства.

Сегодня мы предлагаем поддержать изменение в закон и увеличить предел мощности транспортного средства до 180 лошадиных сил включительно для таких категорий южноуральцев. Так, действие льготы для граждан, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов I и II групп, инвалидов боевых действий, семей с детьми-инвалидами, Героями Советского Союза и Российской Федерации будет распространяться на транспортные средства мощностью до 180 лошадиных сил. — прокомментировал изменения в закон Владимир Мякуш.

В случае принятия законопроекта в этом году льготой по транспортному налогу смогут воспользоваться около 570 южноуральцев. Отметим, авторами законопроекта являются депутаты от фракции «Справедливая Россия». Он уже прошел всевозможные экспертизы и был подержан губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.