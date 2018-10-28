/ Летчики и шахтеры с достаточным стажем получат большую доплату к пенсии

ПФР самостоятельно сделает перерасчет.

Пенсионеры, работавшие раньше летчиками и шахтерами, традиционно получают доплату к денежному обеспечению за выслугу лет. С 1 ноября размер дополнительных выплат увеличится. Средний их размер составит 17 200 рублей для летчиков и 2 640 рублей для шахтеров, однако для каждого получателя пенсионной добавочной выплаты все индивидуально.

Доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности устанавливаются при наличии требуемого специального стажа. Размеры доплат устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере. Корректировка проводится каждые три месяца (с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября). Размер доплат зависит от отношения суммы взносов, пеней и штрафов в ПФР, поступивших в предыдущем квартале от организаций, использующих труд данных категорий лиц, к сумме средств, необходимых для финансирования указанных доплат. При этом размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что перерасчет происходит автоматически, пенсионерам не нужно обращаться в ПФР и предоставлять справки.