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/ Жители России стали оплачивать налоги раньше

Жители России стали оплачивать налоги раньше

48% людей оплатили налоги онлайн уже в первой половине года.
сегодня в 21:02
  |  Общество
По данным исследования «Яндекс.Денег», почти половину налоговых платежей россияне перечислили в первом полугодии 2018 года, сообщает газета «Известия».

В прошлом году за первое полугодие прошло всего 35% отчислений. В исследовании учитывалась оплата банковскими картами онлайн и с электронных кошельков. Средний онлайн-платеж составил 1169 рублей, а оплачивали россияне, согласно исследованию, транспортный, земельный и имущественный налоги.

Во времена, когда все умеют пользоваться интернетом, намного проще сразу заплатить фискальные сборы и не дожидаться ограничения выезда за границу (при задолженности от 10 000 рублей) или других санкций — пенни, наступления административной или даже уголовной ответственности. К тому же, рост дисциплины зависит и от того, что налоговая служба ведет профилактическую работу с населением. — отметил Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер».

Численность людей, которые используют интернет, не только для серфинга и развлечений — возрастает, люди пользуются госуслугами, оплатой коммунальных и налоговых платежей. Онлайн-оплата налогов удобна тем, что можно без лишних поездок узнать, числится ли у тебя задолженность, и оплатить ее, не выходя из дома.

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