Снимают брусчатку: челябинцы обеспокоились внеплановыми работами возле ТРК «Куба»

Они решили обратиться в полицию.

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Обеспокоенные жители Центрального района Челябинска решили обратиться в полицию — по их мнению, возле ТРК «Куба» неизвестные люди разбирали тротуарную плитку, хотя о работах на этом участке городских улиц мэрия не объявляла.

Выехавшие на место сотрудники Отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску обнаружили нескольких человек, которые действительно проводили работы по демонтажу тротуарной плитки.

«Данное сообщение зарегистрировано в Отделе полиции „Центральный“. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Челябинску.

По информации из собственных источников «Первый областной» выяснил, что у рабочих было разрешение на демонтаж брусчатки — все документы были у них при себе.