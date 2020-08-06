На нескольких улицах Челябинска возможно ограничение движения из-за ремонта дорог

Мэрия предупредила о возможном ограничении движения.

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Сегодня, 6 августа, в Челябинске продолжатся дорожные работы, которые проходят все лето во всем городе.

И в администрации города рассказали, что на некоторых улицах, где проходят ремонты, может быть ограничено движение.

Сегодня челябинцев ожидают дорожные работы на следующих улицах:

Мира (от улицы Сталеваров до улицы Румянцева) — монтаж бортового камня и пандусов.

Машиностроителей — демонтаж и монтаж бортового камня. Устройство асфальтобетонного покрытия.

Новороссийская — устройство асфальтобетонного покрытия.

Жукова — демонтаж и монтаж бортового камня, демонтаж тротуара.

Лесопарковая — устройство асфальтобетонного покрытия.

Проспект Ленина (правый отворот) от кинотеатра «Спартак» до парка Терешковой.

Также ночью состоялись работы на улице Артиллерийской. Там было нанесение горизонтальной разметки на дороги.

Всех автомобилистов просят корректировать свой маршрут в зависимости от изменений.