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Сегодня, 6 августа, в Челябинске продолжатся дорожные работы, которые проходят все лето во всем городе.

И в администрации города рассказали, что на некоторых улицах, где проходят ремонты, может быть ограничено движение.

Сегодня челябинцев ожидают дорожные работы на следующих улицах:

  • Мира (от улицы Сталеваров до улицы Румянцева) — монтаж бортового камня и пандусов.

  • Машиностроителей — демонтаж и монтаж бортового камня. Устройство асфальтобетонного покрытия.

  • Новороссийская — устройство асфальтобетонного покрытия.

  • Жукова — демонтаж и монтаж бортового камня, демонтаж тротуара.

  • Лесопарковая — устройство асфальтобетонного покрытия.

  • Проспект Ленина (правый отворот) от кинотеатра «Спартак» до парка Терешковой.

Также ночью состоялись работы на улице Артиллерийской. Там было нанесение горизонтальной разметки на дороги.

Всех автомобилистов просят корректировать свой маршрут в зависимости от изменений.