Сегодня, 6 августа, в Челябинске продолжатся дорожные работы, которые проходят все лето во всем городе.
И в администрации города рассказали, что на некоторых улицах, где проходят ремонты, может быть ограничено движение.
Сегодня челябинцев ожидают дорожные работы на следующих улицах:
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Мира (от улицы Сталеваров до улицы Румянцева) — монтаж бортового камня и пандусов.
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Машиностроителей — демонтаж и монтаж бортового камня. Устройство асфальтобетонного покрытия.
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Новороссийская — устройство асфальтобетонного покрытия.
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Жукова — демонтаж и монтаж бортового камня, демонтаж тротуара.
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Лесопарковая — устройство асфальтобетонного покрытия.
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Проспект Ленина (правый отворот) от кинотеатра «Спартак» до парка Терешковой.
Также ночью состоялись работы на улице Артиллерийской. Там было нанесение горизонтальной разметки на дороги.
Всех автомобилистов просят корректировать свой маршрут в зависимости от изменений.