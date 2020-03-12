Снежный «Таганай»: весна не спешит приходить в нацпарк Златоуста

Там каждые пять дней измеряют глубину снега.

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С приходом весны в Челябинской области всё начало таять. Уже многие ощутили на себе последствия плюсовой температуры в виде традиционных паводков.

А вот в национальном парке «Таганай» в Златоусте март считается одним из самых снежных месяцев в году. Снега там выпадает на порядок больше, чем за всю зиму в целом. Туристы даже признаются, что в этот период, хоть и очень красиво, но довольно опасно сходить с натоптанной тропы, ведь тогда можно попросту провалиться в большие сугробы.

«Мы измеряем снег с первым его появлением, как только установится снежный покров. Измеряем его каждые 10 дней. В марте у нас сжимаются сроки — через каждые 5 дней. Ведь снега появляется намного больше», — рассказала Марина Середа, главный специалист по науке нацпарка «Таганай».

Даже несмотря на то, что зима была довольно тёплой и не было сильных морозов, снега всё равно было много. Норма осадков практически достигла стандартных 70 сантиметров. Но высока и плотность покрова, которая при таянии осадков насытит лесную почву влагой.

Но на самом деле, в нацпарке признаются: снег измеряется не только для научных наблюдений, но и для туристов.

«Им очень интересно, какая глубина снега, где больше, где меньше. Насколько увеличивается или уменьшается», — поделилась Марина Середа.

На километровом промежутке, через каждые десять метров, у тропы есть специальные этикетки. Всегда, на одной и той же точке специалисты погружают в снег специальный штырь и фиксируют глубину. Затем из всех полученных показателей высчитывается среднее значение.