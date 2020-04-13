На «Таганае» зацвели подснежники

Их заметили на полянах Центральной усадьбы.

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Хоть в режим обязательной самоизоляции национальный парк «Таганай» закрыт для посетителей, его сотрудники продолжают работать и выкладывать интересные фото и видео.

Так, к примеру, на полянах Центральной усадьбы, где совсем недавно сошел снег, еще 10 апреля заметили первые ветреницы. Именно эти нежные цветы посетители называют подснежниками.

«Одна из старинных легенд говорит, что в подснежники превратились несколько снежинок — чтобы подбодрить и вселить надежду в изгнанную из цветущего рая Еву, которая очень мерзла», — рассказывают в нацпарке.

При этом этими нежно-кремовыми цветами просят только любоваться, но не рвать. Растение многолетнее, но срок жизни после цветения невелик.