Многолетний цветок распустился раньше срока на «Таганае»

Растение помогает от легочных заболеваний.

Послушать 00:00

Сотрудники национального парка «Таганай» продолжают работать даже в режим обязательной самоизоляции. Они следят за его территорией, а также рассказывают обо всем, что там происходит, в социальных сетях.

И вот в нацпарке поделились, что на неделю раньше многолетнего срока зацвела медуница. К слову, научное название этого растения — Пульмонария, что в латинском языке означает «легкое». И применяли этот цветок как раз для лечения легочных болезней.

Также медуница является еще и пищевым растением. Его весенние прикорневые листья используют в весенних салатах, а в Англии медуницу специально выращивают на больших площадях для использования в салатах.

«А привычное нам „имя“ связано с медоносными свойствами цветков. Между прочим, в некоторых регионах России именно медуницу называют „подснежником“», — рассказали в нацпарке.

Также сотрудники «Таганая» отмечают, что весна набирает темп с каждым днем: пошел березовый сок, в пойме ручейка в Центральной усадьбе появились проростки сныти (зонтичное растение). Также вдоль заборов проклюнулась молодая крапива.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции действует в Челябинской области до 30 апреля. И в это время не следует выходить из дома без крайней необходимости. И тем более посещать общественные места.