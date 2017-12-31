/ Снежный Дед Мороз сломался «под тяжестью подарков» в Чебаркуле

Принять непрезентабельный вид фигуре помогла также теплая погода.

Центральную площадь Чебаркуля в конце декабря украсили снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Зимнему волшебнику было «тяжело» с самого начала: мешок с подарками будто тянул его назад. Виновата в этом была теплая погода. В итоги Дед Мороз сломался буквально и фигурально: он поддался теплу и начал таять.

Деду Морозу больше не наливать... Уже надедморозился. Снегурка, держись, я верю в тебя. А говорят, что женщины слабые! Вон стоит родимая! Этого уже жизнь загнула, а девке-то хоть бы хны. — шутили жители Чебаркуля в соцсетях.



Однако городской администрации было не до шуток. Чтобы не испортить праздник на центральной площади, приняли решение снести подтаявшие снежные фигуры. Дед Мороз и Снегурочка больше не украшают площадку.