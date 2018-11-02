/ Дед Мороз уже готовит сани для поездки в Челябинск

Зимнего волшебника ждут в конце ноября.

Главный зимний волшебник Дед Мороз отправляется в путешествие по городам России. Дедушка будет дарить праздник детям, которые особенно в нем нуждаются: воспитанникам детдомов и ребятам с особенностями развития. Обязательным пунктом в поездке Деда Мороза значится Челябинск.

Третий год подряд Всероссийский Дед Мороз из Ве­ликого Устюга вместе с командой НТВ путешествует по России, чтобы нести добро и дарить радость. Проект «Путешествие Деда Мороза с НТВ» поддержан волонтерами во всех регионах страны и является неотъемлемой частью плана мероприятий Года добровольца. — рассказали представители НТВ.

Ждать Деда Мороза в Челябинске нужно 26 и 27 ноября, в южноуральскую столицу зимний волшебник приедет сразу после посещения Екатеринбурга.

В предыдущие путешествия Дед Мороз проехал 35 тысяч километров, стал гостем более 200 учреждений и 150 семей, а также раздал 175 тонн подарков.