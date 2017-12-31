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Шаурма, котлеты и салаты — опасные блюда на новогоднем столе

Роспотребнадзор предупреждает пищевые расстройства южноуральцев.
сегодня в 12:33
  |  Общество

Роспотребнадзор обеспокоился здоровьем южноуральцев после новогодней ночи. Чтобы не провести первое января с болями в животе, жителям региона нужно обратить внимание на праздничный стол. Наиболее опасными блюдами, способными вызвать отравления и пищевые инфекции, являются шаурма, салаты с майонезом, кондитерские изделия с кремом, котлеты, паштеты, студень, а также плохо промытые фрукты и овощи. 

 Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты. — сообщает Роспотребнадзор.

Всех, кто самостоятельно готовит блюда на праздничный стол, просят тщательно мыть руки перед началом готовки и после контакта с сырой продукцией, использовать разные доски и ножи для разной категории еды, тщательно все мыть, не ставить на одной полке холодильника сырые и готовые блюда.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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