/ Шаурма, котлеты и салаты — опасные блюда на новогоднем столе

Роспотребнадзор предупреждает пищевые расстройства южноуральцев.

Роспотребнадзор обеспокоился здоровьем южноуральцев после новогодней ночи. Чтобы не провести первое января с болями в животе, жителям региона нужно обратить внимание на праздничный стол. Наиболее опасными блюдами, способными вызвать отравления и пищевые инфекции, являются шаурма, салаты с майонезом, кондитерские изделия с кремом, котлеты, паштеты, студень, а также плохо промытые фрукты и овощи.

Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты. — сообщает Роспотребнадзор.



Всех, кто самостоятельно готовит блюда на праздничный стол, просят тщательно мыть руки перед началом готовки и после контакта с сырой продукцией, использовать разные доски и ножи для разной категории еды, тщательно все мыть, не ставить на одной полке холодильника сырые и готовые блюда.