/ Теплые, но пасмурные выходные ждут южноуральцев

Прогноз погоды на уик-энд составили синоптики.

Теплая, но в то же время облачная погода ждет Челябинскую область на грядущих выходных, сообщает Гидрометцентр. На Южном Урале сохранится близкая к нулю температура воздуха, которая напомнит жителям региона о скором приближении весны.

Ночная температура будет держаться в районе от минус 13 до минус 16 градусов по Цельсию, а днем, согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидается заметное потепление. Однако вместе с теплой погодой придет облачность, а местами и вовсе прогнозируются небольшие метели.

В ночь с 15 на 16 февраля ожидается облачная погода, с прояснением, местами небольшой снег, слабые метели. Температура воздуха: от минут 13 до минус 18, в горах до минус 8. Днем 16 февраля прогнозируется облачная погода, с прояснениями, в большинстве районов небольшой снег, местами слабые метели. Температура воздуха: минус 2−7 градусов. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском Гидрометцентре.

В воскресенье, 17 февраля, южноуральцев ждет похожая погода. Температура в ночь на последний день недели составит от минус 11 до минус 16 градусов, днем: минус 3 — минус 8, с Юго-западным ветром 5−10 метров в секунду.

В Челябинске в эти выходные также прогнозируется теплая, но облачная погода. Минимальная температура воздуха днем составит минус 6 градусов, максимальная — минус 3. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду.