Снежные выходные ждут Челябинскую область

В ночь на понедельник в регион придут морозы.

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В субботу на большей части территории Челябинской области будет пролетать небольшой снег. Днем температура воздуха будет варьироваться от — 3 до — 8 градусов, в низинах до — 11. Ветер будет восточным 3 — 8 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.

В воскресенье в регионе похолодает: ночью ожидается — 11 — 16, днем чуть теплее — - 8 — 13. Ветер северо-восточный 5 — 10 метров в секунду. Местами также будет пролетать небольшой снежок.

В ночь на понедельник в Челябинской области может похолодать до — 28 градусов, днем — 13 — 18, на юге региона — 8 градусов. Ветер северный, переходящий в юго-западный 4 — 9 метров в секунду.

В Челябинске в субботу температура воздуха будет держаться на отметках — 5 — 7 градусов, ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 3 — 8 метров в секунду. Небо будет облачным, возможен небольшой снег.

В воскресенье похолодает до — 9 — 11, будет идти небольшой снег, а ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5 — 10 метров в секунду.

В ночь на понедельник, как и во всей области в Челябинске похолодает. Температура воздуха понизится до — 24 — 26 градусов. Днем будет на 10 градусов теплее. Существенных осадков не предвидится.