Снег снова захватит Челябинскую область

В регионе ожидаются осадки, а кое-где и метели.

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Завтра, 24 декабря, в регион вновь вернутся осадки, где-то снег будет небольшим, а часть районов ждут метели. Температура воздуха в муниципалитетах будет варьироваться от — 5 до —10 в ночное время (— 11 — 16 в низинах), и от 0 до — 5 днем (в низинах до — 8). Ветер будет преобладать юго-западный 5 — 10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду.

«В связи с этим 24 декабря повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения», — предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В областном центре погода будет спокойнее, чем в целом по региону. Ночью показатели на столбиках термометров опустятся до — 6 — 8 градусов. Днем на улице будет 0 — 2. Ветер западный, переходящий в юго-западный, со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Снег ожидается, но небольшой.

Помните о безопасности и в чрезвычайных случаях обращайтесь в службы спасения по телефонам «101» и «112».