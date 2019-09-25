Снежные дни обещают челябинцам синоптики на этой неделе

Зима приходит на территорию всей области.

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Сегодня в Челябинске обещают дождь и мокрый снег. Такой прогноз опубликовал гидрометцентр. Температура воздуха не превысит 7 градусов, а порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

Ночью синоптики обещают заморозки. Затем последует безоблачный четверг с температурой до 8 выше ноля. А вот в пятницу в прогнозе вновь мокрый снег.

В среднем по Челябинской области в ближайшие три дня воздух прогреется только до 4-9 градусов. А вот в темное время суток столбик термометра будет опускаться к пяти ниже ноля. Вплоть до пятницы гидрометцентр прогнозирует мокрый снег в отдельных районах.

Уже сегодня в Челябинске начинают включать отопление. По всей области в дома жителей оно должно прийти до 1 октября. Это поручение губернатора Алексея Текслера.

«Поручил главам всех муниципалитетов начать отопительный сезон. Это раньше, чем в прежние годы. В нескольких городах и районах тепло уже подано», — написал глава региона на своей странице во «Вконтакте».

Алексей Текслер также попросил жителей сообщать ему в комментариях о проблемах с подачей тепла.