Погода на полгода: что готовит природа челябинцам на отопительный сезон?

Росгидромет провел анализ климатических данных и прогностических разработок.

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Метеорологи пришли к выводу, что в течение шести холодных месяцев на большей части страны температурный фонд будет около или выше средних многолетних значений. В изучении атмосферного фронта приняли участие Гидрометцентр России, Северо-Евразийский Климатический Центр, ГГО им. А. И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ. Специалисты утверждают, что вероятность такого прогноза составила 67 — 69%.

«Следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 19 лет колебалась в пределах 58 — 81%. Представляемая информация ориентирована на ее использование федеральными органами исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в интересах энергетики, транспорта, сельского хозяйства», — сообщает Росгидромет.

Необходимо понимать, что в прогноз будут вноситься коррективы, которые продиктуют месячные и краткосрочные прогнозы погоды. Росгидромет подготовил прогноз и опубликовал карты отклонений среднемесячной температуры от нормы для каждого из шести холодных месяцев. Каждая из них сопровождается описанием и указанием территорий, для которых прогнозируются положительные или отрицательные аномалии погоды. Курсивной линией выделены области, где температура будет значительно выше или ниже, чем в этом же месяце год назад.

Карты расцвечены в соответствии с представленной легендой, аномалии температур разделены на три показателя: «Ниже нормы», «Около Нормы», «Выше Нормы». На столбиках гистограмм приведены вероятности (слева — ниже нормы, в центре — норма, справа — выше нормы). К примеру, показатель «ниже нормы» присваивается, если его вероятность составляет не менее 60%, вероятность противоположной аномалии составит не более 15%, а показателя «Около нормы» — 25%.





В подготовленных метеорологами таблицах приведены многолетние нормы температуры воздуха в каждый из месяцев в отдельных субъектах Российской Федерации.

Октябрь 2019 г.





Согласно этим прогнозам выше нормы погода будет на большей части Северо-Западного федерального округа, в северной части УрФО, Сибирского и Дальневосточного.

Ниже нормы температура установится на территориях юга Сибири и Дальнего Востока. Так, в Сибирском округе октябрь 2019 будет значительно холоднее октября 2018 года.

Ноябрь 2019 г.





Температура выше нормы установится на севере Северо-Западного, Уральского, Дальневосточного и Сибирского округов.

Декабрь 2019 г.





В Декабре по всей вероятности будет теплее, чем в прошлом году, в Якутии, на севере Урала и Сибири.

Январь 2020 г.





Теплее должно быть в Якутии и в январе. Среднемесячная температура на севере округа будет выше нормы.

Февраль 2020 г.





Выше нормы сохранится температура на Северном Кавказе, в Иркутской области и на большей части Дальнего Востока. Февраль обещает оказаться холоднее в Центре страны и на большей части Северо-Западного федерального округа.

Март 2020 г.





На юге Центрального федерального округа, в Приволжье, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке в марте будет теплее, чем годом ранее.



