Холодная погода сохранится в Челябинске и по всей области

﻿Бабье лето, которое установилось в начале прошлой недели, довольно быстро подошло к концу.

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В эти выходные ожидаются незначительные похолодания. На территории области пройдут небольшие дожди, ожидается облачная погода с прояснениями.

Субботним утром, 21 сентября, ожидается 8 градусов тепла с переменной облачностью, днем температура поднимется до 11 градусов, в этот период начнутся небольшие дожди, вечером снова температура понизится до 7 градусов, дожди немного усилятся. В ночь с субботы на воскресенье будет 7 градусов со знаком плюс. В воскресенье утром и днем термометр покажет +8 и +10 соответственно, ожидается переменная облачность с небольшими дождями, а вечером похолодает до +3.

Скорость ветра в эти дни будет сохраняться на отметке от 5 до 13 метров в секунду.