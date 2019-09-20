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В эти выходные ожидаются незначительные похолодания. На территории области пройдут небольшие дожди, ожидается облачная погода с прояснениями.
Субботним утром, 21 сентября, ожидается 8 градусов тепла с переменной облачностью, днем температура поднимется до 11 градусов, в этот период начнутся небольшие дожди, вечером снова температура понизится до 7 градусов, дожди немного усилятся. В ночь с субботы на воскресенье будет 7 градусов со знаком плюс. В воскресенье утром и днем термометр покажет +8 и +10 соответственно, ожидается переменная облачность с небольшими дождями, а вечером похолодает до +3.
Скорость ветра в эти дни будет сохраняться на отметке от 5 до 13 метров в секунду.