/ Производитель спецмашин стал первым резидентом ТОСЭР «Снежинск»

В предприятие намерены инвестировать почти 50 миллионов.

Снежинск, став территорий опережающего развития, получил первого резидента. Это компания «СТК Развитие», занимающаяся производством спецмашин и оборудования. Инвестор сообщил, что на производстве потребуется не меньше 30 человек. Это значит, что жители Снежинска получат новые рабочие места.

Процесс вхождения компаний в реестр резидентов закрытых городов достаточно сложный, и тому есть понятные всем причины. Тем не менее, у нас в регионе этот процесс идет, все механизмы работают в интересах жителей городов, получивших статус территорий опережающего развития. Компания «СТК Развитие» создает в Снежинске новое производство машин и оборудования специального назначения, что соответствует задачам сохранения высокотехнологического профиля гражданских производств в ЗАТО. — сказал Борис Дубровский.

Общий объем инвестиций компании — 48,7 миллионов рублей. Согласие на осуществление деятельности подписано с АО «Атом-ТОР». Предполагается, что при расширении «СТК Развитие» будет работать с IT-технологиями, заниматься химическим производством и металлообработкой.

Напомним, что статус ТОСЭР Снежинск получил в 2018 году, вторым ЗАТО и территорией опережающего развития стал Озерск.