Челябинский Фонд 2020 подключился к сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводка

Нужны помпы, матрасы и сухая одежда

В Челябинской области продолжают собирать вещи первой необходимости для жителей подтопленных районов. Присоединился к помощи и Фонд 2020: собирает воду, помпы для откачки, постельное белье. Об этом в своем телеграм-канале рассказала учредитель фонда Ирина Текслер.

Так, с 27 июля Фонд 2020 передал в Коркинский район более полутора тысяч бутылей питьевой воды, в Еманжелинск доставил продуктовые наборы. Сейчас для пострадавших собирают бензиновые генераторы, мотопомпы для откачки воды и тепловые пушки.

«Также закупаем матрасы, подушки, постельное белье — то, что нужно людям, когда они возвращаются в свои дома, когда вода ушла. Спасибо всем, кто помогает, кто не остается равнодушным», — поделилась Ирина Текслер.

Неравнодушные граждане, которые хотят помочь с формированием гуманитарной помощи, могут принести вещи первой необходимости на челябинский склад фонда «Русь» на проспекте Победы, 160.

Напомним, в Челябинске открыли специальный счет для помощи пострадавшим от последствий дождевого паводка. Перечислить средства можно через сайт системы «Город» (для этого необходимо в разделе «Услуги» ввести «Союз женщин» либо «Помощь пострадавшим от проливных дождей»), а также по реквизитам (их можно будет найти на сайте Союза женщин Челябинской области). Подробная информация и отчеты о расходовании собранных средств будут также размещаться на сайте сжчо74.рф.