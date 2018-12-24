/ 600 веселых снеговиков и волшебных колокольчиков из отходов сделали южноуральцы

Игрушки могут стать украшением любой елки.

Целый месяц жители Челябинской области мастерили елочные игрушки из бутылок, банок, полиэтилена, остатков ткани, бумаги, пластика. В умелых руках людей, заботящихся о природе, вторсырье превращалось в снеговиков, колокольчики, шары, елки, свинюшек, банты, сосульки, конфеты и Деда Мороза. Южноуральцы не просто спасали окружающую среду от загрязнения, но и претендовали на победу в областном конкурсе «Подарки для елки». Лучших мастеров и мастериц наградят в ЗСО 25 декабря.

Конкурс призван воспитать у граждан бережное и внимательное отношение к природе, раскрыть творческий потенциал детей и их родителей, руководителей и показать, как можно преобразить вторичные материалы в яркое украшение. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе областного Министерства экологии.

Из 600 работ, представленных участниками, выбрали 135 лучших. Именно их авторам вручат благодарности за проделанную работу. Мероприятие состоится 25 декабря в 13:00.