/ Гигантского новогоднего снеговика построили в Миассе участники интернет-конкурса

Авторы хотят выиграть приз за самого высокого «сноумена».

Огромный снеговик появился рядом с поселком Восточный в Миассе. Его построили местные студенты Даниил Ащин и Данил Запевалов. Идею ребята подсмотрели в интернете: популярный ютуб-канал объявил конкурс на самое высокое снежное изделие. В качестве приза пообещали 100 тысяч рублей.

Снеговик миасцев получился высотой в 3,5 метра. Они решили украсить его новогодними игрушками и мишурой, выложить на снежном «теле» надпись «2019», а вместо носа воткнуть морковку, выращенную в собственном огороде.

Мы сначала сделали деревянный короб, стали туда закидывать снег. Потом наверх поставили второй короб, туда тоже закидывали снег. Потом уже обкладывали снеговика комами, чтобы он получился круглый. Чтобы сделать голову, из обычных деревяшек сколотили лестницу и залезли туда, воткнули морковку. — рассказал сайту «Первый областной» Даниил Ащин.

Денежный приз от ютуб-канала достанется тому, кто построит самого высокого снеговика. Студенты из Миасса говорят, что уже знают о конкурентах, обошедших их в размерах снежного изделия. Но друзья считают, что радующиеся снеговику прохожие приносят им больше удовольствия, чем мечты о больших деньгах.