Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.7 +0.16 75.25 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Видеоблогер из Миасса слепил гигантского снеговика

Видеоблогер из Миасса слепил гигантского снеговика

Молодой человек принял участие в конкурсе популярного ютьюб-канала.
сегодня в 16:24
  |  Миасс

Снеговика построил миасский студент Даниил Ащин вместе с другом Данилом Запеваловым. Ребята решили принять участие в конкурсе от популярного ютьюб-канала «Сливки шоу». Снежного гиганта парни лепили по 2−3 часа в день в течение месяца. Для основания пришлось сколотить деревянный короб, в который засыпали снег. Потом обрешетку сняли, а туловищу снеговика придали округлую форму. Чтобы оформить лицо гиганта пришлось самим сделать лестницу. Соорудили ее из палок, которые нашли в окрестностях.

Морковку для носа из погреба достал. Также на него придумал повесить игрушки, потому что это как-то необычно смотрится, так еще никто не делал. А вместо шарфа накидал мишуру. Очень красиво вышло.— рассказывает создатель снеговика Даниил Ащин.

Высота миасского снеговика — 3,5 метра. Этого мало, чтобы победить в конкурсе и получить заветный выигрыш. Но ребята не расстраиваются.

Результатов конкурса нет, но люди ходят, фотографируются. Им нравится и мне приятно. Мне зато комментарии пишут, что я молодец.— говорит Даниил Ащин.

Миасс
Школьники Миасса пробудут дома еще неделю
12.02.2019
Школьники Миасса пробудут дома еще неделю
Общество
Сильные снегопады надвигаются на Челябинскую область
30.01.2019
Сильные снегопады надвигаются на Челябинскую область
Общество
600 веселых снеговиков и волшебных колокольчиков из отходов сделали южноуральцы
24.12.2018
600 веселых снеговиков и волшебных колокольчиков из отходов сделали южноуральцы
Общество
День Снеговика отмечаем в воскресенье!
  
23.12.2011
День Снеговика отмечаем в воскресенье!
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» продолжает выездную серию в матче против «Динамо»
сегодня в 21:00
«Трактор» продолжает выездную серию в матче против «Динамо»
Общество
В России создали механическую руку для людей с ограниченными возможностями
сегодня в 20:30
В России создали механическую руку для людей с ограниченными возможностями
Общество
Центробанк предложил новые меры регулирования бензина
сегодня в 19:30
Центробанк предложил новые меры регулирования бензина
Общество
Провалившуюся в заснеженную яму лошадь вытягивал внедорожник
сегодня в 18:30
Провалившуюся в заснеженную яму лошадь вытягивал внедорожник
Общество
Радио «Business FM Челябинск» получило награду конкурса «Вместе медиа»
сегодня в 18:14
Радио «Business FM Челябинск» получило награду конкурса «Вместе медиа»
Общество
О планах по улучшению экологии рассказал Борис Дубровский
сегодня в 18:00
О планах по улучшению экологии рассказал Борис Дубровский
Общество
Дольщики «Яркой жизни» вышли на пикет возле здания Министерства строительства области
сегодня в 17:45
Дольщики «Яркой жизни» вышли на пикет возле здания Министерства строительства области
Политика
Владимира Бурматова назвали самым популярным политиком интернет-пользователи
сегодня в 17:37
Владимира Бурматова назвали самым популярным политиком интернет-пользователи
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6