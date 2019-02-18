/ Видеоблогер из Миасса слепил гигантского снеговика

Молодой человек принял участие в конкурсе популярного ютьюб-канала.

Снеговика построил миасский студент Даниил Ащин вместе с другом Данилом Запеваловым. Ребята решили принять участие в конкурсе от популярного ютьюб-канала «Сливки шоу». Снежного гиганта парни лепили по 2−3 часа в день в течение месяца. Для основания пришлось сколотить деревянный короб, в который засыпали снег. Потом обрешетку сняли, а туловищу снеговика придали округлую форму. Чтобы оформить лицо гиганта пришлось самим сделать лестницу. Соорудили ее из палок, которые нашли в окрестностях.

Морковку для носа из погреба достал. Также на него придумал повесить игрушки, потому что это как-то необычно смотрится, так еще никто не делал. А вместо шарфа накидал мишуру. Очень красиво вышло.— рассказывает создатель снеговика Даниил Ащин.

Высота миасского снеговика — 3,5 метра. Этого мало, чтобы победить в конкурсе и получить заветный выигрыш. Но ребята не расстраиваются.

Результатов конкурса нет, но люди ходят, фотографируются. Им нравится и мне приятно. Мне зато комментарии пишут, что я молодец.— говорит Даниил Ащин.