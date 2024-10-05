Снегопад и минусовую температуру обещают челябинцам на следующей неделе

Этому будет предшествовать летнее тепло

Погода на предстоящей неделе в Челябинске будет полна сюрпризов. Так, во вторник, 8 октября, синоптики обещают +22 градуса и небольшой дождь, а уже в пятницу — снегопад и похолодание до −1 градуса, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы.

«Эпохе доминирования антициклонов на Урале приходит конец. В ближайшие семь дней они перестанут упорно сопротивляться давлению циклонов, несущих перемену погоды. Пути движения последних понемногу понизятся — на материк они пойдут с акватории Ледовитого океана, в связи с чем влияние на погоду атмосферных фронтов станет более существенным»,— рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

Так, в понедельник в Челябинске ожидается пасмурная погода и около +13 градусов. Во вторник воздух прогреется до +22 градусов, пройдет небольшой дождь. В среду температура снова снизится — до +16 градусов. В четверг похолодает до +4 градусов и пройдет дождь. Самым холодным днем станет пятница: градусники покажут около −1 градуса, на протяжении всего дня ожидается снегопад. В выходные будет около нуля и облачно с прояснением.

Аналогично будет и в других городах Челябинской области.

Синоптики подчеркивают, что такой долгосрочный прогноз — предварительный, поэтому лучше следить за ежедневными прогнозами, которые мы публикуем на нашем сайте.