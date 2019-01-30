/ Сильные снегопады надвигаются на Челябинскую область

Спасатели уже убыли в населенные пункты региона и готовы оказать помощь при заторах на дорогах.

Сегодня днем, 30 января, в южных районах Челябинской области ожидаются сильные снегопады. При этом термометры в дневные часы покажут от -8 до -13 градусов, сообщает челябинский гидрометцетр.

В связи с этим сотрудники Уральского учебного спасательного центра МЧС России отправились на южные автодороги региона для проведения превентивных мероприятий — из-за непогоды и ветра там повышается вероятность образования заторов на дорогах. Всего задействовано 20 человек и 4 единицы техники, в том числе аварийно-спасательные автомобили.

В случае заторов на дорогах, техника и личный состав могут в короткое время переместиться в любую точку трассы и оказать помощь водителям и пассажирам. Для этого автомобили укомплектованы всем необходимым. В частности, в них есть теплые вещи, термосы, одеяла, генераторы, световые башни, канистры с топливом. — подчеркивает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

На данный момент все трассы находятся в проезжем состоянии. В МЧС напоминают: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01», «101» или «112». Звонки принимаются в круглосуточном режиме.