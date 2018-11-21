Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.59 -0.42 75.18 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинск справится с уборкой снега на 100%

Челябинск справится с уборкой снега на 100%

Как обстоят дела с дорожной техникой, узнал врио мэра.
сегодня в 15:08
  |  Общество
Циклон, о котором предупреждают метеорологи, не страшен Челябинску. О готовности техники к обильным осадкам заявил врио главы города Владимир Елистратов. У техники «Южуралмоста» есть акт проверки, и все 555 километров дорог, закрепленных за организацией, будут вычищены.

В компании «Южуралмост» еще раз подтвердили, что предприятие полностью готово к работе по уборке города, вне зависимости от погодных условий. При необходимости в Челябинск может быть привлечена техника других подрядных организаций, либо из других городов области, где работает компания. Горожане могут быть уверены, что уборка будет проводиться качественно и своевременно. — подчеркнул Владимир Елистратов.

В Челябинске на дороге могут выпустить до 185 единиц техники. Это тракторы с плужно-щеточным оборудованием, комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы и бульдозеры. Пиковое увеличение — 260 единиц.

Общество
Мэрия: снегоуборочная техника в Челябинске работает в усиленном режиме
23.03.2018
Мэрия: снегоуборочная техника в Челябинске работает в усиленном режиме
Общество
Евгений Тефтелев обязал перевести снегоуборочную технику в усиленный режим работы
05.03.2018
Евгений Тефтелев обязал перевести снегоуборочную технику в усиленный режим работы
Общество
«Снегоуборочная Нива» вышла на улицы Челябинска
13.02.2018
«Снегоуборочная Нива» вышла на улицы Челябинска
Политика
«Кучи я контролирую сам». Евгений Тефтелев рассказал об уборке снега в городе
27.12.2017
«Кучи я контролирую сам». Евгений Тефтелев рассказал об уборке снега в городе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Виктор Антипин и Виталий Кравцов включены в заявку на Матч Звезд КХЛ
сегодня в 16:10
Виктор Антипин и Виталий Кравцов включены в заявку на Матч Звезд КХЛ
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в определении болезни Егора Бахматова
сегодня в 16:00
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в определении болезни Егора Бахматова
Общество
Следственный комитет проверит Дом ребенка исправительной колонии № 5
сегодня в 15:54
Следственный комитет проверит Дом ребенка исправительной колонии № 5
Общество
В Областной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет акция «Хвостатый доктор»
сегодня в 15:47
В Областной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет акция «Хвостатый доктор»
Общество
Челябинск справится с уборкой снега на 100%
сегодня в 15:08
Челябинск справится с уборкой снега на 100%
Хоккей
Жители Катав-Ивановска поддержали создание национального парка «Зигальга»
сегодня в 15:03
Жители Катав-Ивановска поддержали создание национального парка «Зигальга»
Общество
Челябинцы рассказали, где хотят жить
сегодня в 14:20
Челябинцы рассказали, где хотят жить
Общество
Неизвестная пыталась украсть ребенка из образовательного центра в Парковом
сегодня в 14:14
Неизвестная пыталась украсть ребенка из образовательного центра в Парковом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6