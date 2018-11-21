/ Челябинск справится с уборкой снега на 100%

Как обстоят дела с дорожной техникой, узнал врио мэра.

Циклон, о котором предупреждают метеорологи, не страшен Челябинску. О готовности техники к обильным осадкам заявил врио главы города Владимир Елистратов. У техники «Южуралмоста» есть акт проверки, и все 555 километров дорог, закрепленных за организацией, будут вычищены.

В компании «Южуралмост» еще раз подтвердили, что предприятие полностью готово к работе по уборке города, вне зависимости от погодных условий. При необходимости в Челябинск может быть привлечена техника других подрядных организаций, либо из других городов области, где работает компания. Горожане могут быть уверены, что уборка будет проводиться качественно и своевременно. — подчеркнул Владимир Елистратов.

В Челябинске на дороге могут выпустить до 185 единиц техники. Это тракторы с плужно-щеточным оборудованием, комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы и бульдозеры. Пиковое увеличение — 260 единиц.