/ Борис Дубровский сделал замечание: снег в Челябинске и области нужно убирать лучше

Губернатор ознакомился с жалобами южноуральцев и передал их руководителям.

Уборкой снега в Челябинской области остался недоволен Борис Дубровский. Свои замечания глава региона высказал на заседании правительства. На еженедельную встречу не смог попасть представитель Верхнеуральского района: попал в буран, машина не преодолела снежные заносы. В других районах ситуация немного лучше. Однако есть жалобы от жителей. Их, сказал Борис Дубровский, быть не должно.

Природа нас проверяет. Организовываемся. Подрядчик должен быть мобилизован, и мы тоже. Подрядчик будет мобилизован так, как это организуем мы. Мы должны это понимать и не снимать с себя ответственность. По Челябинску есть замечания, обратите внимание. У нас оценки свои, а у людей свои, и эмоциональные. — сказал Борис Дубровский.

При этом врио главы Челябинска Владимир Елистратов работой доволен. Он лично посмотрел, как убирают улицы, прокатившись утром по центру города и северо-западу.

Я удовлетворен ситуацией, которую я увидел. У нас получилось достаточное количество замечаний, в том числе и к главам районов. Но работы, которые прописаны в контракте с «Южуралмостом», выполняются. Тротуары — это ответственность районов, как и остановки. Что касается реагентов, хотелось бы, чтобы они были идеальными, а дороги без грязи и наледи. Но на сегодняшний день используются лучшие. — сообщил сайту «Первый областной» Владимир Елистратов.

На дорогах, по словам представителей «Южуралмоста», работают 150 единиц техники. Но с нагрузкой они, очевидно, не справились: в утренний час-пик Челябинск встал в 10-балльных пробках.

Отметим, что технику также вывели на областные дороги. Проезд по ним обеспечен, контролировать образование наледи и снежного наката помогают специальные датчики и камеры.