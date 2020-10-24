Снег с дождём и потепление: синоптики о погоде в Челябинской области в выходные

Отправляясь по делам, не забудьте взять с собой зонтик.

Послушать 00:00

В выходные в Челябинской области ожидаются сильные порывы ветра, дождь со снегом и небольшое потепление. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Днём 24 октября в Челябинской области будет от +1 до +6 градусов, на юге потеплеет до +9 градусов. Облачно с прояснением, мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, днём порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске в субботу днём воздух прогреется до +4 градусов. Облачно с прояснением, мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах возможны туманы. Температура воздуха составит 0, +5 градусов. Днём потеплеет до +6, +11 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днём порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 25 октября синоптики обещают дождь. Температура воздуха опустится до +3 градусов. Днём прогреется до +9 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивных и интересных выходных!